Leckeres in der Leiterstraße Magdeburg Aus "Kaffeehaus Köhler" wird "Café Piano": Das sind die Pläne der neuen Betreiber

An prominenter Stelle in der Magdeburger Innenstadt können schon bald frisch gebackene Kuchen und Torten probiert werden. Ein neues Café steht bereits in den Startlöchern.