Wie geht es weiter mit dem größten Mittelalterfest der Region? Antwort darauf wird gerade gesucht. Ein Faktor: Die Kosten für die Sicherheit - sie waren so hoch wie noch nie.

Szene vom Kaiser-Otto-Fest 2025 in Magdeburg rund um den Magdeburger Dom und das Kloster.

Magdeburg - Die Gewänder sind wieder getrocknet. Der Festplatz ist geräumt. Und die Kasse wird noch gezählt. Mit etwas Abstand zu den vier überwiegend windig-nassen Tagen des mittelalterlichen Kaiser-Otto-Festes vom 2. bis 6. Oktober in Magdeburg sind die Veranstalter gerade dabei, die frischen Erfahrungen der insgesamt 15. Auflage auszuwerten und auf Veränderungen hin abzuklopfen. Ein Posten: die Sicherheitskosten.