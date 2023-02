Am Palmsonntag wird im Magdeburger Dom die Rückkehr von Kaiser Otto inszeniert. Mitwirkende für den 2. April werden noch gesucht.

Der Einzug Kaiser Ottos wird am Palmsonntag, 2. April 2023, in Magdeburg prunkvoll dargestellt. Weitere Mitwirkende sind willkommen.

Magdeburg - Kaiser Otto kehrt nach Magdeburg zurück: Mehrere Vereine werden am Palmsonntag, 2. April, den Einzug des mittelalterlichen Herrschers in den Dom der Elbestadt nachstellen. Um 11.30 Uhr beginnt die Veranstaltung. Was geschieht hier genau?