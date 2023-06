Er ist der Preis schlechthin in der Landeshauptstadt. Doch der Kaiser-Otto-Preis ist nicht unantastbar. Im Stadtrat entbrannte eine Debatte über Sinn und Unsinn der renommiertesten Ehrung in Magdeburg.

Magdeburg - Unerlässliche Ehrung mit internationaler Strahlkraft? Falsche Prioritätensetzung in Zeiten klammer Kassen? Oder gar nur sinnloses Champagnerschlürfen? Wenn es um den Kaiser-Otto-Preis geht, gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Zumindest im Magdeburger Stadtrat. Und so entbrannte am Donnerstag auch eine ausufernde Debatte. Ausgelöst durch eine Beschlussvorlage über Mehrkosten von 15 000 Euro, die für die Verleihung in diesem Jahr zusätzlich gestemmt werden sollen. Hat der Preis noch eine Zukunft?