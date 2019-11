Kaiser Otto auf stilisiertem Pferd – das offizielle Loge der Ottostadt Magdeburg ziert jeden Briefkopf der Verwaltung und hat auch Eingang in die am Montag eröffneten Lichterwelten gefunden. Der funkelnde Otto reitet an der Leiterstraße, am Opernhaus und am Hasselbachplatz durch die vorweihnachtliche Stadt. Foto: Viktoria Kühne