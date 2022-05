Kandidatensuche für Magdeburger Aktivpreis „Goldener Otter“ biegt auf Zielgeraden ein

Mit dem Aktivpreis „Goldener Otter“ werden in Magdeburg-Ottersleben besondere Bewohner geehrt. Die Kandidatensuche für 2021 endet in Kürze.

Magdeburg - Er misst etwa 20 Zentimeter und tritt nur einmal im Jahr in Erscheinung: Am 13. November werden im Rahmen des Herbstballs vom Heimatverein Ottersleben (HVO) die Preisträger vom Goldenen Otter gekürt. Die Vergabe des Engagementpreises ist noch völlig offen – die Kandidatensuche endet am Sonntag, wie Initiator Holger Paech sagt: „Erste sehr interessante Vorschläge sind eingegangen. Es macht Mut und bringt Freude, zu erleben, wie das Miteinander in Ottersleben gelebt wird.“