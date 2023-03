Magdeburg - Wer ist dafür verantwortlich, die Alte Elbe für Wassersportler wie Ruderer oder Kanuten schiffbar zu halten? Und was darf im Rahmen der Gesetze überhaupt an der Alten Elbe verändert werden? Mit dieser Frage hat sich die Stadt Magdeburg befasst. Hintergrund waren die Klagen von Magdeburger Wassersportlern, die in den vergangenen Sommern durch lange Hitzeperioden und wenig Niederschläge immer wieder auf dem Trockenen saßen.

