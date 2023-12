Die Zukunft von Karstadt-Galerie wackelt wieder bundesweit. Auch in Magdeburg gibt es eine Filiale. Ein Aus wäre ein schwerer Schlag für die City. Das ist der Notplan.

Magdeburg - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) hat nach ihren Äußerungen zur Zukunft von Getec-Arena und Fußballstadion in Magdeburg auch über den Erhalt des Karstadt-Galeria-Kaufhauses in Magdeburg gesprochen. Welchen Plan B sie trotzdem vorbereitet, wie sie den Klimaumbau in Magdeburg vorbereitet und welche Rolle der Flugplatz künftig spielen könnte, erklärt sie im Volksstimme-Jahresinterview mit Lokalchef Rainer Schweingel.