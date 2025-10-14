Einkaufen in Magdeburg So steht es um die Pläne am Olvenstedter Scheid
Die Umgestaltung am Olvenstedter Scheid in Magdeburg geht derzeit nicht voran. Es gibt Gerüchte, dass Kaufland sich dort ansiedelt. Was Unternehmen und Stadt zu den Plänen am Einkaufsareal sagen.
Aktualisiert: 14.10.2025, 14:34
Magdeburg. - Seit über zehn Jahren steht die Umgestaltung des Einkaufsareals am Olvenstedter Scheid auf dem Plan des Stadtteils. Immer wieder gab es Entwürfe, aber auch Aufschiebungen. So steht es um die Pläne.