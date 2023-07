Ziehen die Kaulitz-Zwillinge nach Jahren in den USA wieder zurück in die Heimatregion Magdeburg? In mehreren Videos heizen sie die Spekulation an.

Magdeburg - Wofür sind Tokio Hotel und ihre Protagonisten Bill und Tom immer gut? Richtig: für eine Schlagzeile. Die produzierten sie kürzlich folgerichtig, als sie überraschenderweise und auch ein bisschen geheim in ihrer Heimat Magdeburg mal wieder zu Gast waren, es aber die Volksstimme trotzdem mitbekam. Was ist dran an den Gerüchten?

Bill und Tom rutschten im Elbauenpark die Rodelbahn herunter, schlugen im Dom die größte Glocke an und ließen sich am Elbufer mit einer Rikscha kutschieren. Warum das alles?

Bill und Tom Kaulitz kürzlich beim Besuch im Dom, hier mit Domprediger Jörg-Uhle Wettler.

Natürlich, weil es dafür Aufmerksamkeit gab. Schließlich war der Besuch an der Elbe zustandegekommen, weil Magdeburg im Osten liegt. Und genau damit kokettiert aktuell eine Berliner Bank und orderte die beiden Paradiesvögel für Werbezwecke.

Die Band Tokio Hotel aus Magdeburg kurz nach ihrem Durchbruch 2004. Ihr Erfolgshit damals "Durch den Monsun". picture-alliance/ dpa/dpaweb

Thema dabei: Ziehen Bill und Tom für ein paar Kröten zurück nach Magdeburg in den Osten und sind damit Vorreiter? So jedenfalls wünscht es sich die Bank.

Nun kann man auf den Instagram-Kanälen der beiden die Ergebnisse ihrer Stippvisite in Magdeburg sehen. Bill und Tom auf dem Bahnhofsvorplatz. Bill und Tom am Schleinufer. Bill und Tom im Domturm. Alles locker. Alles lustig. Alles augenzwinkernd. Und alles ein bisschen skurril - so wie die Marke Kaulitz sich ja selbst auch anderswo immer gern präsentiert.

Aber Achtung Spoiler: Magdeburg muss vorerst weiter auf Bill und Tom als zurückgekehrte Einwohner verzichten. Am Ende eines der Videos kündigen sie nämlich an: Es sei zwar schön hier, aber man müsse doch wieder in die USA zurück.

Ob das nun ein gute oder eine schlechte Nachricht ist, mag aber bitte jeder selbst bewerten.