Für die Miss Germany-Wahl ist auch eine Kandidatin aus Magdeburg aus Sachsen-Anhalt im Rennen um die begehrte Auszeichnung. Sie will sich unter anderem mit ihrem Glauben und einem Podcastprojekt für junge Menschen einen vorderen Platz sichern. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Das Image des vormaligen Schönheitswettbewerbs "Miss Germany" soll sich wandeln. Bereits seit 2019 soll das Engagement und die "übernommene Verantwortung" der jungen Frauen im Vordergrund stehen. Anders als für andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, das mit sage und schreibe dreizehn Kandidatinnen seine Erfolgschancen erhöhen will, wird in Sachsen-Anhalt offenbar nur eine Kandidatin ins Rennen um den Titel ins Viertelfinale geschickt.