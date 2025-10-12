Es hätte ein Pilotprojekt werden können: Eltern kaufen ein günstiges Tagesticket und begleiten Erstklässler einen Tag lang mit der Straßenbahn zur Schule. Doch die Idee scheitert im Magdeburger Stadtrat.

Kinder steigen in eine Straßenbahn in Magdeburg ein. Für Erstklässler sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, von den Eltern einen Tag begleitet werden zu dürfen. Doch der Vorstoß scheiterte im Stadtrat.

Magdeburg. - Kostenlose ÖPNV-Begleitung in der Einschulungswoche: Die Idee der AfD-Fraktion, die auch dank der Stimmen der Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt Ende Juni den Schritt zur weiteren Beratung in den Ausschüssen gemeistert hatte, ist nun bei der endgültigen Abstimmung im Stadtrat durchgefallen.