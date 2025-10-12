Mehrheit im Stadtrat fehlt Keine günstige Bahn-Begleitung: Schulweg-Vorschlag für Magdeburgs Erstklässler fällt durch
Es hätte ein Pilotprojekt werden können: Eltern kaufen ein günstiges Tagesticket und begleiten Erstklässler einen Tag lang mit der Straßenbahn zur Schule. Doch die Idee scheitert im Magdeburger Stadtrat.
12.10.2025, 10:00
Magdeburg. - Kostenlose ÖPNV-Begleitung in der Einschulungswoche: Die Idee der AfD-Fraktion, die auch dank der Stimmen der Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt Ende Juni den Schritt zur weiteren Beratung in den Ausschüssen gemeistert hatte, ist nun bei der endgültigen Abstimmung im Stadtrat durchgefallen.