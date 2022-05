Keine Straßenbahn in Magdeburg am Bahnhof und in Stadtfeld-Ost

Ab 16. August halten am Hauptbahnhof keine Straßenbahnen.

Magdeburg - Die MVB werden in den kommenden Tagen bis zum Beginn des Schuljahres die neu gebauten Gleise im Adelheidring mit dem bestehende Gleisnetz in der Olvenstedter Straße und am Damaschkeplatz verknüpfen. Daher werden Hauptbahnhof und Stadtfeld-Ost ab 16. August bis einschließlich 1. September vom Straßenbahnverkehr abgekoppelt. Es fahren Busse. Die Volksstimme hat notiert, welche Linien wo fahren und zwei Beispiele zusammengestellt, wie Sie nach Stadtfeld-Ost kommen.