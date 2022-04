Kellerbrand in Magdeburger Plattenbau war Brandstiftung

Das verheerende Feuer in einem Keller eines Plattenbaus im Norden Magdeburgs wurde gelegt. Das ergaben Ermittlungen der Polizei.

An der Fassade des Plattenbaus in Magdeburgs Stadtteil Neue Neustadt sind die Brandschäden noch gut zu erkennen. Im Keller war das Feuer ausgebrochen.

Magdeburg. - Es waren dramatische Szenen, die sich am Abend des 30. September in der Hugenottenstraße abspielten. Im Keller eines Plattenbaus war Feuer ausgebrochen, dichter schwarzer Rauch zog aus den Kellerfenstern und durch den gesamten Hausaufgang. In Panik sprangen einige der Bewohner aus dem Fenster, um sich ins Freie zu retten. Einige verletzten sich dabei.