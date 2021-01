Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat einen Einbrecher gestellt. Der Täter hatte versucht Kellerabteile aufzubrechen.

Magdeburg (vs) l Ein Einbrecher wurde am Mittwoch in Magdeburg auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei berichtete, habe ein Zeuge bemerkt, wie der 28-jährige Mann gegen 1:30 Uhr versuchte in drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Als der Beschuldigte den Zeugen bemerkte, verscuhte er zu fliehen. Er wurde jedoch von dem 42-jährigen Bewohner des Hauses im Magdeburger Stadtteil Sudenburg festgehalten.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren. Bei der Überprüfung des Einbrechers, stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad mit dem der Mann zum Tatort gefahren war zur Fahndung ausgeschrieben ist. Es wurde deshalb sichergestellt, so eine Polizeisprecherin.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.