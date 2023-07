Nach dem Treibstoff-Ablassen über Magdeburg Doch Gefahr für Umwelt und Gesundheit durch Kerosin?

Der Riesen-Frachtflieger in Not, der vor einer Woche über Magdeburg und Umgebung kreiste, hat nicht nur 94 Tonnen Kerosin hinterlassen, sondern auch Fragen. Ein Kraftstoffexperte gibt Antworten darauf, was der Treibstoff anrichten kann.