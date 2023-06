Magdeburgs erster und einziger Tischfußballverein trainiert in Buckau. Das Kicker-Syndikat freut sich über neue Mitspieler und gibt Tipps für die nächste Kneipen-Runde.

Magdeburg - Eine erste Begegnung mit Tischfußball haben die meisten wohl in der Schulpause gemacht, im Jugendtreff, der Kirchengemeinde, in der Mensa oder auf dem Campus. Später ist es dann vermutlich die Kneipe. Auch so manches junge Start-up schwört auf den Kickertisch als Firmenaccessoire.