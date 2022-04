Kinder aus dem Hort Rothensee in Magdeburg gestalten ihre eigene Zeitung

Am Johanniter-Hort Rothensee in Magdeburg üben sich Schüler als Jungjournalisten. Immer donnerstags kommt die Redaktion zusammen. An Themen mangelt es nicht.

Magdeburg - Was macht bei der Arbeit an der Hortzeitung am meisten Spaß? Das will der Reporter der Volksstimme vom jungen Berufsnachwuchs wissen. „Am meisten Spaß macht mir, dass wir mal etwas alleine machen können“, sagt die 9-jährige Lara. Gemeinsam mit einer guten Handvoll etwa gleichaltriger Grundschüler bildet sie die Redaktion am Johanniter-Hort Rothensee in der Windmühlenstraße. Immer am Donnerstagnachmittag treffen sich die Nachwuchsjournalisten für eine Stunde. Gerade wird an der nächsten Ausgabe gearbeitet.