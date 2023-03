Braucht es in einer Familie sowohl das weibliche als auch das männliche Rollenvorbild für eine gute Entwicklung des Kindes? Laut Studien nicht. Zwei gleichgeschlechtliche Paare gewähren Einblicke in ihren Familienalltag.

So hat sich der Kinderwunsch für zwei homosexuelle Paare erfüllt

Adoption in Magdeburg

Familie Wentzlau verbringt so viel Zeit wie möglich gemeinsam. Papi Steven (l.) und Papa Robert lesen Luke gern Bücher vor.

Magdeburg - Patchwork, Alleinerziehende, Regenbogenfamilie, Adoptiv- oder Pflegeeltern: Längst existiert nicht mehr nur das klassische Modell mit Mutter, Vater und Kind. So bunt die Welt, so bunt sind auch die Familienkonstellationen. Dass sich Kinder bei gleichgeschlechtlichen Paaren genauso gut entwickeln können, zeigt nicht nur die Forschung, sondern auch ein Blick hinter die Kulissen. Zu Gast bei zwei Männerhaushalten, die ihre Liebe frei leben und ihren Adoptivsöhnen ein Zuhause schenken, in dem sie geborgen aufwachsen können. Müssen sie noch mit Vorurteilen kämpfen?