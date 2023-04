Vom Domplatz aus ist am Sonntag (16. April) eine Familien-Fahrraddemonstration durch Magdeburg gerollt. Die Organisatoren fordern eine Verkehrsplanung, die sich an den Bedürfnissen der jüngsten Verkehrsteilnehmer orientiert.

Start für die Familien-Fahrraddemo war am Domplatz in Magdeburg.

Magdeburg - Bei einer Familien-Fahrraddemonstration sind am Sonntag (16. April) kurz nach 11 Uhr schätzungsweise rund 100 Personen für mehr Kinderschutz im Magdeburger Straßenverkehr in die Pedale getreten. Vom Domplatz aus ging es über den Breiten Weg, Keplerstraße, Schleinufer und durch den Tunnel am Askanischen Platz bis hin zum Familienhaus Magdeburg im Nordpark.