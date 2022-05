Kinder- und Jugendchor Magdeburg probt mit Abstand den Wohlklang

Der Kinder- und Jugendchor Magdeburg beim Festkonzert 30 Jahre Chorverband Sachsen-Anhalt am im Oktober 2021 in Halle. Das am Hegel-Gymnasium beheimatete Ensemble hat lange Tradition und ist vielfach national wie international mit Preisen bedacht worden. Die Jungen und Mädchen ersangen sich unter anderem 2018 den 1. Preis beim Deutschen Chorwettbewerb in Freiburg und 2019 das Goldene Diplom beim Concorso Internazionale di canto corale in Verona.

Foto: Kathrin Singer