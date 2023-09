Familienleben in Sachsen-Anhalt

Spielerisch lernen: Das ist im Kinderkasten an der Wiener Straße in Magdeburg Programm. Kita-Leiterin Petra Prill und Vorstandsvorsitzender Frank Bonse beim Spielen mit den Mädchen und Jungen.

Magdeburg - Weil die Öffnungszeiten von Kitas nicht zum Arbeitsalltag vieler Eltern passten, gründete Anfang der 1990er Jahre eine Elterninitiative in Magdeburg den Kinderkasten zu. Einst Kinder-Anlaufstelle in Not, hat sich die Kita längst gewandelt.