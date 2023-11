Drei Gruppenräume einer Magdeburger Kita mussten aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Das Dach ist so marode, dass es einstürzen könnte. So geht es nun mit der Einrichtung weiter.

Kita-Dach droht einzustürzen - so geht es mit Magdeburger Einrichtung weiter

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Mehr oder weniger Hals über Kopf mussten drei Gruppen einer Kita in Magdeburg im Frühjahr 2023 aus ihren Räumen ausziehen. Bei Prüfungen des Bauwerks waren statische Schäden festgestellt worden, die eine sofortige Reaktion notwendig machten. Das Dach in dem 200 Quadratmeter großen Gebäudetrakt, wo die Biber, Igel und Grashüpfer untergebracht waren, ist so marode, dass ein Einsturz möglich ist.