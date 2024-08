In der Magdeburger Kita Bussi Bär müssen die Kinder vorzeitig ihr Spielzeug in die Umzugskisten packen.

Magdeburg - An ein normales Spielen ist am 29. August 2024 in der Magdeburger Kita Bussi Bär nicht zu denken. Überall stehen gestapelte Umzugskisten, die Gruppenräume sind teilweise bereits leergeräumt. Vor der Einrichtung am Ferchlander Weg wurden schon diverse Möbel und Bobby Cars auf dem Rasen abgestellt.