Klassenzimmerstück feiert im Internet am 27. Mai seine Filmpremiere

„Die Zertrennlichen“ heißt das neue Klassenzimmerstück des Magdeburger Theaters. Es erzählt die Geschichte einer Freundschaft. Am 27. Mai 2021 feiert es Premiere und soll danach als Video in die Klassenzimmer kommen. Gespräche mit Schauspielern oder Regisseur seien dann auch möglich.

In den Hauptrollen des neuen Klassenzimmerstücks spielen Isabel Will und Philip Heimke. Das Besondere: Das diesjährige Stück für Schulen ist eine Filmproduktion. Premiere ist am 27. Mai 2021 digital.

Magdeburg - Wenn Kinder und Jugendliche nicht ins Theater kommen, dann kommt das Theater eben zu den Kindern und Jugendlichen. Und so reisen seit Jahren und Jahrzehnten Schauspieler durchs Land und bringen Kultur in die Schulen. Auch das Theater Magdeburg tritt normalerweise regelmäßig vor Schülern auf. Doch was ist in Zeiten der Corona-Pandemie im Kulturbetrieb schon normal? In diesem Jahr musste eine andere Lösung her, um Kindern und Jugendlichen ein Stück zu erzählen. Anstelle einer Inszenierung für die Klassenzimmerbühne wurde aus dem Stück „Die Zertrennlichen“ ein Film gefertigt. Er feiert am 27. Mai Premiere im Internet. Auf der Internetseite des Magdeburger Theaters wird der Film an diesem Tag um 18 Uhr zum ersten Mal öffentlich gezeigt und steht anschließend 24 Stunden zur freien Verfügung, um ihn sich anzuschauen und zu entscheiden, ob man ihn eventuell für die eigene Schule buchen möchte.

Für Schauspieler Valentin Kleinschmidt, der als Gast auch schon auf der Magdeburger Schauspielbühne zu erleben war, sollte das Stück eigentlich die zweite Möglichkeit werden, Theaterregie zu führen. Dass er schließlich Regie für einen Theaterfilm führte, ist schon eine kleine Kuriosität. Denn ursprünglich wollte Valentin Kleinschmidt Filmregisseur werden, wie er im Volksstimme-Gespräch erzählt. Mit einem Studium in dem Bereich klappte es nicht, dafür aber mit einem Schauspielstudium. Statt Stücke als Regisseur zu gestalten, spielte er sie auf der Bühne. Filmerfahrung sammelte der in Dresden geborene Kleinschmidt aber trotzdem. Denn er realisierte mehrere Kurzfilme, teils auch mit Budget.

Bei der Inszenierung von „Die Zertrennlichen“ ist ihm wichtig, dass das entstandene Video nicht eine abgefilmte Bühneninszenierung ist. „Das wäre ein Kompromiss, der meistens nicht gut funktioniert“, ist Kleinschmidt überzeugt. Statt einer Bühne stand dem Team um die Schauspieler Isabel Will als Sabah und Philip Heimke als Romain das gesamte Schauspielhaus als gigantische Kulisse zur Verfügung. Und Kleinschmidt hat sie genutzt. Deshalb bietet der Film auch spannende Einblicke in Räume des Theaters, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind.

Mal befinden sich die Darsteller in der Garderobe, mal hinter den Kulissen, mal auf der Bühne. Sparsam eingesetzte Requisiten deuten den Ort der Handlung des Stückes an. Ein Mobile in der Garderobe zum Beispiel verweist auf ein Kinderzimmer. Valentin Kleinschmidt sagt, er habe versucht, das Expressionistische des Theaters auch in den Film zu übertragen. Er arbeitet mit viel Licht und Nebel.

Rassismus zurückhaltend aufgegriffen

„Die Zertrennlichen“ von Fabrice Melquiot erzähle bescheiden und auf eine angenehme Art von einer Freundschaft zweier Kinder, die jeglichen Ressentiments und Alltagsrassismus trotzt. Sabah und Romain wohnen gegenüber in einer französischen Vorstadt. Sabah wäre gerne eine Sioux – eine Kriegerin in den Weiten Amerikas – und sucht Gleichgesinnte im grauen Hochhausdschungel. Da trifft es sich gut, dass Romain gerne in seinem Zimmer durch Fantasiewelten reitet. Doch beide Familien stehen sich voller Vorurteile gegenüber, denn

Sabahs Eltern haben algerische Wurzeln und fühlen sich von ihren Nachbarn oft angefeindet. Die beiden Kinder aber trotzdem alldem mit ihrer Freundschaft, die mit einer abenteuerlichen Expedition in einen nahe gelegenen Wald beginnt. Doch als der Streit zwischen den Familien eskaliert und Sabahs Familie in eine andere Stadt zieht, droht das dicke Band zwischen den beiden zu zerreißen.

Die Produktion des Films sei ein spannender Prozess gewesen, berichtet Kleinschmidt, weil es auch viele Hindernisse gab. Mit einigen hatte er nicht gerechnet. Es sei toll gewesen, auszuprobieren, was möglich ist, so Kleinschmidt. Worüber er sich freut, ist, dass über digitale Wege nach einer Vorführung im Klassenzimmer auch ein Gespräch mit den Schauspielern, dem Regisseur oder dem Dramaturgen möglich wäre. Auch Workshop-Angebote soll es im Rahmen einer Filmvorführung an den Schulen geben.

Bei seinem nächsten Engagement wird Kleinschmidt aller Voraussicht nach wieder als Schauspieler zu erleben sein.