„Letzte Generation“ Klebe-Proteste in Magdeburg hallen im Stadtrat nach

Am 21. November 2022 klebten sich Protestler für eine entschiedenere Klimawende auf einer Bundesstraße in Magdeburg fest. Das ist Thema am 8. Dezember im Stadtrat. CDU und AfD fordern eine härtere Gangart gegen den „Klimaextremismus“.