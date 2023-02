Magdeburg - Eigentlich möchten sich weder Stadtverwaltung noch Ratsmehrheit aktuell zur Lage am Klinikum Magdeburg öffentlich äußern – und mussten es am 16. Februar 2023 doch. Die Linke hatte die Debatte erzwungen und fuhr ein, was sie wollte: viel Zuspruch fürs gebeutelte Haus, an dem wortwörtlich das Leben der Elbestädter hängt.