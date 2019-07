Zwei Männer haben in Magdeburg auf einen 15-Jährigen eingetreten.

Magdeburg (vs) l Ein 15-jähriger Jugendlicher hat am Sonntagabend bei der Polizei in Magdeburg Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Er gab an, gegen 20.30 Uhr am Eiskellerplatz von zwei unbekannten Männern getreten worden zu sein, teilte die Polizei mit. Durch die Tritte wurde der junge Syrer mehrfach verletzt. Zu Hause stellte er zudem fest, dass sein Handy fehlte.

Laut Angaben des Geschädigten soll es sich bei den Tätern um einen Afghanen sowie einen Araber handeln. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.