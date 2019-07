Die Polizei hat in Magdeburg eine junge Frau aufgegriffen, die eine ältere Dame in ein Beet gestoßen haben soll. Symbolfoto: Anja Guse

Sie pöbelt und lärmt rum. Jetzt hat eine Obdachlose in Magdeburg sogar eine ältere Frau in ein Blumenbeet gestoßen.

Magdeburg l In Magdeburg hat eine 28-jährige Frau eine ältere Dame in eine Blumenrabatte gestoßen. Einfach so. Ohne ersichtlichen Grund.

Ein Zeuge hatte am 13. Juli 2019 beobachtet, wie die junge Frau in der Jakobstraße die ältere Frau einfach in die Blumen schubste. Die Dame stürzte, stand jedoch gleich wieder auf und ging laut Polizei in unbekannte Richtung davon.

Laut Zeugen ist die junge Frau, die keinen festen Wohnsitz haben soll, nicht zum ersten Mal auffällig geworden. Seit etwa drei Wochen hält sie sich immer wieder in diesem Bereich oder am Alten Markt auf, pöbelt Passanten an oder brüllt nachts rum. Ob sie Drogen konsumiert und/oder ein psychisches Problem hat, ist nicht bekannt.

Jetzt sucht die Polizei die ältere Dame. Sie wird gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Gegen die 28-Jährige leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein, teilte eine Sprecherin mit.