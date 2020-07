Dem Einzelhandel in Magdeburg geht es schlecht, und wir sind Teil des Unheils. Die Aussicht auf Besserung sinkt jeden Tag.

Magdeburg | “Wo kann man hier eigentlich shoppen gehen?” Eine der wohl meist gestellten Fragen, wenn man als Ortsfremder einen Besuch in einer noch unbekannten Stadt tätigt. Eine Frage, die vor allem tief blicken lässt, geht man sie philosophisch an. Konsum. Ideologie. Kapitalismus. Konsumenten wollen Konsumieren. Aus vielfältigen Gründen, angefangen von Bedürfnisbefriedigung bis hin zur Zurschaustellung des eigenen Wohlstandes.

Die Frage, wo man denn “hier shoppen" könne, ist aber allen voran eine, die sich Zugezogene sehr schnell stellen. Studierende, die frisch aus Mutters Schoß in das eigene selbstverantwortliche Leben dringen. Der Bankier, der seinen Sitz wechseln musste, und nun seinen Unterhalt in einer neuen Gemeinde bestreitet. Oder die junge Familie, die das Glück suchend aus der Provinz in die Stadt gezogen ist.

Blickt man nach Magdeburg, lautet die Antwort auf eben diese Frage meist: “Wer suchet, der findet.”

Unsere Landeshauptstadt bietet zwischen Elbe und Bahnhof, Schrote und Uni-Platz, sicherlich zahlreiche Möglichkeiten sein oder ihr Geld loszuwerden und dem Wirtschaftkleisauf zurückzuführen. Ebenso sieht es in Sudenburg und ihrer Halberstädter Straße oder in Neustadt aus. Eine der flächenmäßig größten Altstädte Deutschlands jedoch, kann den Wunsch des gemütlichen Bummels nur in Auszügen befriedigen. Als Magdeburger ist man gewohnt, dass Geschäfte eröffnen und kurze Zeit später wieder endgültig schließen müssen. Eine Fluktuation im Einzelhandel, die man akzeptiert, sich darauf eingestellt hat und ignorierend abnickt. Traurig. Der Breite Weg in der City erzählt derweil unzählige Geschichten von euphorischer Aufbruchsstimmung bis zur finalen Insolvenz. Und die Situation wird wahrlich nicht besser.

Finde den Fehler

“Ein Problem ist der massiv wachsende Onlinehandel”, erklärt Rolf Lay, Vorstandsmitglied der IG Innenstadt und Mitglied des Präsidiums der IHK Magdeburg. Dies macht er anhand von Zahlen des Instituts für Handelsforschung Köln deutlich. So sei ein Zuwachs des im Internet getätigten Handels von 2013 bis 2018 um 67 Prozent angewachsen.

Jedes Buch und jedes Paar Schuhe, das im Internet und nicht im stationären Handel erworben wird, bedeutet Einbußen für die Händler in der City. Lagerkosten müssen entrichtet, Mieten für Verkaufsflächen gelöhnt werden. Dazu kommen die obligatorischen Stromkosten, Steuern, Personalkosten. Ausgaben, die sich Internet-Versandhändler zum Teil komplett schenken können; zudem deponieren diese ihre Waren in exorbitanten Lagerhallen. Ferner erzielen sie wegen enormer Lagerkapazitäten beim Produzenten Mengenrabatte, bei denen innerstädtische Einzelhandelsbetriebe nur mit den Ohren schlackern können. David gegen Goliath, um mal eine Plattitüde zu bemühen.

“Die Menschen werden das ‘gelernte’ und bequeme Onlineshopping zulasten des lokalen Einzelhandels fortsetzen”, so Rolf Lay. “Die Probleme des Einzelhandels, besonders der inhabergeführten Unternehmen, werden größer: Jeder geschlossene Laden macht die Innenstadt unattraktiver”. Und weiter: “Wir müssen gegensteuern, so lange wir noch die Chance dazu haben.”

Eine Entwicklung des stationären Einzelhandels, wie es zum Beispiel die USA zu großen Teilen vormachen, darf kein Vorbild für Deutschland sein - dort dominieren vor allem große Konsumtempel das Stadtbild. Shopping-Malls, das Einkaufserlebnis für die ganze Familie, samt Wasserparks und Indoor-Spielplätzen. Traditionsreiche Familienbetriebe, die in vierter Generation Süßwaren anbieten? Gründer, die eine Papeterie in ihrer Heimatstadt leiten? Oder der Uhrmacher-Meister, der nicht nur mit Meisterhand repariert, sondern auch eine persönliche Beratung spendiert? Kein bloßes Romantisieren eines gelernten Kaufmannes, hier am anderen Ende des Bildschirms, sondern die Idealvorstellung eines Magdeburger Stadtbewohners.

Es wäre falsch die Art von Einkaufen im Warenhaus zu verteufeln, immerhin befinden sich in den Malls stationäre Geschäfte, solche, die Arbeitsplätze generieren und die städtische Wirtschaft ankurbeln. Diese wiederum werden teilweise von milliardenschweren und häufig zwielichtig produzierenden Einzelhandels-Ketten gefüllt, die regelmäßig auf sich aufmerksam machen. Ganz nach dem beißend-zynischen Motto: Von Kinder für Kinder.

In Magdeburg sind Alternativen zu den großen Handelsketten überschaubar, vergleicht man unsere Stadt mit anderen Gemeinden ihrer Größe. Immerhin sprechen wir zum einen von einer Landeshauptstadt, und zum anderen von einem wirtschaftlichen Ballungszentrum im nördlichen Sachsen-Anhalt. Begibt man sich aktiv auf die Suche, fallen gelegentlich kleine Familienbetriebe und inhabergeführte Geschäfte auf. Sie existieren also, aber unter welchen Gegebenheiten? Das Risiko in Magdeburg zu gründen, scheint enorm.

Die Statistik spricht einmal mehr wahre Bände. Meldeten Handeltreibende 2014 in Magdeburg 338 Personen ein Gewerbe an, sank die Zahl kontinuierlich ab; 2018 waren es insgesamt nur noch 287. Gleichzeitig stiegen die Gewerbeabmeldungen im selben Zeitraum an. 2015 dann mit einem Hoch von 363 Abmeldungen. Rechnet man diese Trends gegen, zeigt sich ein Bild, das nicht nur vom subjektiven Gefühl her ein schlechtes ist.

Wo sind die Probleme?

Ein weiterer Stolperstein für den stationären Einzelhandel seien laut Rolf Lay zudem die Häufung der Baustellen in Magdeburg. Aus zweierlei Gründen: “2019 gab es kaum noch eine Möglichkeit für eine baustellenfreie Erreichbarkeit der City”, so Lay. “Besonders gravierend die Tunnelbaustelle, die - so das Versprechen der Stadt gegenüber den Innenstadthandel - im November 2019 abgeschlossen und komplett befahrbar sein sollte.” Die Fertigstellung des Tunnels steht bekanntermaßen noch aus. Ein weiterer Faktor, sei nach Lay, dass die durch die “Baustellen gebundenen extrem hohen finanziellen Mittel, nun für andere Infrastrukturvorhaben fehlen”.

Nun scheint es auf den ersten Blick einfach, das Problem am Tunnelbau (spöttisch: “Lutz-Trümper-Gedächtnistunnel”), beziehungsweise den Baustellen festzumachen. Immerhin rühmt sich Magdeburg mit dem Titel “dynamischste Stadt Deutschlands”, der ein durchaus positives Bild durch fortschreitender städtebaulicher Maßnahmen widerspiegelt. Wer jedoch als autofahrender Auswärtiger zum Shoppen in die Stadt kommt, hat am Ende die sprichwörtliche Brille auf, ob der zahlreichen Umleitungen und Sperrungen. Flanierende müssen gar an manchen Stellen aufpassen, dass ihnen wegen unübersichtlicher neuer Straßenführung nicht versehentlich über die Füße gefahren wird.

Ein weiterer Hemmschuh für so manchen potenziellen Konsumenten, der die hart verdienten Euronen in Magdeburg lassen möchte, ist die durchwachsene Aufenthaltsqualität in der City. Das zeigt sich am deutlichsten im Südabschnitt des Breiten Wegs. Die Straßenseite zu wechseln endet oft in einem Abenteuer; vor allem dann, wenn man zu bequem ist 200 Meter Strecke bis zur nächsten Ampel hinter sich zu bringen. Gilt es dann nämlich Fahrrädern und insbesondere hoch frequentiert passierenden Autos und Straßenbahnen auszuweichen.

Spärliche Vegetation und sporadisch platzierte Sitzgelegenheiten, vermitteln endgültig den Eindruck, man promeniert auf der Magdeburger Tangente. Weitere Negativ-Beispiele sind vorher angesprochene Flanierstraßen in Sudenburg und Neustadt. Von der rustikalen "Schönheit" einer Großen Diesdorfer Straße ganz zu schweigen - hier werfen wir mal ein Tuch des Schweigens über. Besser geplant wurde der nördliche Abschnitt der einst prächtigsten Einkaufsmeile Deutschlands, dem Breiten Weg. Hier dominiert viel Grün sowie zahlreiche Möglichkeiten die vom Eikaufstrip geschundenen Füße auszuruhen. Engültig entspannt wird es allerdings - zumindest aus Sicht der Kunden - nur in den großen Shopping-Malls in der Innenstadt. Und genau da beißt sich die Katze in den Schwanz, um gleich noch eine Plattitüde generös hinterherzuwerfen.

Die Alternativen: Versandhandel, oder gar Shopping-Trips nach Braunschweig, Wolfsburg, Berlin und Halle. Was die Magdeburger Wirtschaft davon hat? Logischerweise gar nichts.

Schwierigkeiten im Kiez

Auch im dicht besiedelten Stadtfeld zeigen sich Probleme, die zwar vermeidbar wären, jedoch von der Stadt abgewunken werden, erklärt Thomas Opp, Vorsitzender des Vereins “Bürger für Stadtfeld”. Die Problemlagen seien laut dem Vereinsvorsitzenden, je nach Standort sehr unterschiedlich. Zeige sich entlang der Olvenstedter Straße bisher relativ wenig Leerstand, drücke der Schuh allen voran im Bereich von Große Diesdorfer Straße. “Magnete wie die Sparkasse oder der Rossmann sind weiter hoch nach Stadtfeld-West gezogen”, erläutert Opp. “Kleine Nahversorger wie Fleischer oder Gemüseläden haben ganz geschlossen, viele Einzelhandelsflächen stehen leer.” Einzig der Edeka sei noch Anzugspunkt der östlichen Stadtfeld-Bewohner, zumal der Standort der Filiale von den vielen Arztpraxen, dem Gesundheitszentrum, der Apotheke und anliegenden Pflegeeinrichtungen profitiere.

So positiv diese Einschätzung klingt, so sehr scheitert es jedoch an anderer Stelle. Thomas Opp weiter: “Aber Patienten und Kunden, die dorthin wollen, sind natürlich auf eine barrierefreie Infrastruktur angewiesen”. Haltestellen, Gehwege, Querungshilfen und sichere Radverkehrsanlage seien hierfür nötig und laut Opp auch “klar im ‘Integrierten Stadtentwicklungskonzept’ von 2014 benannt”. Der Umbau wurde vorerst auf Eis gelegt. Um es mit den Worten des Kollegen Ivar Lüthe zu unterstreichen: “Hohe Priorität genießt der Ausbau im Rathaus aktuell nicht”.

Stets bemüht zeigen sich Interessengemeinschaften, Politiker und Agenturen. Aktionen wie das Freiraumlabor, welches den Nordabschnitt des Breiten Wegs sechs Wochen lang mit Workshops und Galerien belebte und schmückte, zeigen den dringenden Wunsch nach Verbesserung der Einkaufssituation. Wie nachhaltig derlei ist, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Zumal sich die Situation in den vergangenen Jahren aufgrund eines speziellen “Neuankömmlings” des Magdeburger Einzelhandels zugespitzt hat. Ein Politikum sondergleichen:

Und dann kam Poco

Es ist eines der großen Streitthemen der vergangenen Monate: der Bau einer neuen Poco-Filiale in Stadtfeld. Bereits seit über zwei Jahren in Planung, soll am Magdeburger Westring demnächst eine Filiale des Möbeldiscounters entstehen. Die künftige Lage des Poco, unmittelbar in der Nähe der denkmalgeschützten und sanierungsbedürftigen Hermann-Gieseler-Halle sowie der Innenstadt gelegen, ist hierbei der Zankapfel. Hinzu kommen vermeintlich nicht eingehaltene Versprechen des Investors, die Halle bis 2021 saniert und einer bedarfsgerechten Nutzung freizugeben - und dazu zähle nunmal nicht die Errichtung eines Möbelhauses.

Der Bau der Filiale sei laut Rolf Lay ein weiterer gravierender Baustein in der weiteren Zersiedlung des innerstädtischen Einzelhandels. “Poco hat Sortimente wie Elektrowaren, Raumgestaltung, Dekoartikel”. Diese Angebote gebe es jedoch bereits in den Stadtteilzentren des Kiezes und der Innenstadt. Seine Prognose: Ein massiver Verdrängungswettbewerb und ein Ladensterben im inhabergeführten Einzelhandel. Seine Lösung sehe vor, dass sich Poco mit seiner Filiale am Stadtrand ansiedle, im “innenstadtnahen Bereichen wirkt es als Brandbeschleuniger gegenüber dem Bestand”.

In gleiche Kerbe schlägt Thomas Opp. “Der vorliegende B-Plan [Bebauungsplan der Poco-Filiale, Anm. d. Red.] würde auch in der Hermann-Gieseler-Halle großflächig Einzelhandel mit teils zentrenrelevanten Sortimenten zulassen”. Aus seiner Sicht, gebe es in Stadtfeld mehr als genug Einzelhandelsflächen, weitere Flächen würde den Leerstand weiter vorantreiben. Weiterer Kritikpunkt auch hier: Poco biete zentrenrelevante Sortimente an.

Quasi zeitgleich veröffentlichte die IG Innenstadt sowie der Verein “Bürger für Stadtfeld” eine Stellungnahme, die den Bau der Poco-Filiale thematisieren - beide Vereine schossen scharf gegen die Unternehmung am Westring. Darin wird unter anderem gewettert, dass “von dem deplatzierten Neubau eines unförmigen, quittegelben Kastens in Plastikarchitektur”, die der “ästhetisch schönen Gieselerhalle jeden Charme” nehme. Deutlich auch das Statement der Bürger für Stadtfeld: “Kein Einzelhandel in der Herrmann-Gieseler-Halle und kein gelber Poco-Klotz in Stadtfeld!”

Neben der kritisierten Sortimentsüberschneidung von Poco und ansässiger Einzelhändler, sticht die Ästhetik der Poco-üblichen Bauweise und Farbgebung ihrer Filialen ins Herz der Stadtfelder Vereinsmitglieder. Und wahrlich, über Geschmack lässt sich stets vortrefflich streiten. Immerhin besteht Magdeburg aus einem bunt zusammengewürfelten Stadtbild, der einem architektonischen Wahnsinn gleicht (und den Autoren der Kolumne nach wie vor verzückt). Einen 6.000 Quadratmeter, zitronenfarbigen Riegel, inklusive debil grinsenden Gesicht als Front-Insignie, stelle ich mir allerdings nur schwer zwischen der einhundert Jahre alten baulichen Meisterleistung Gieselerhalle und den aufregenden Klinker-Gebäuden des Schlachthof-Areals vor.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Uwe Jahn ist Inhaber eines Raumausstattungsunternehmen in Stadtfeld-Ost, das seit über 40 Jahren unter anderem Dekoration und Accessoires zur Verschönerung der eigenen vier Wände anbietet. Es liegt nur einen Steinwurf von der Poco-Baustelle entfernt. Jahn blickt entspannt auf den neuen Konkurrenten, der laut ihm so eigentlich gar keiner ist: "Es gibt zwar eine Sortimentsüberschneidung, allerdings fertigen wir unsere Produkte maßgeschneidert für den Kunden an." Immerhin gebe es nach Jahn in unmittelbarer Umgebung bereits andere "Discounter", die ein ähnliches Sortiment zum Verkauf anbieten würden. "Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt, mich interessiert der Bau und der Standort des neuen Poco-Marktes wenig", so der Inhaber.

Die Situation des innerstädtischen Handels jedoch, ist ihm ein Dorn im Auge: "Was in Stadtfeld passiert ist per se nicht schön, vor allem was den Handel betrifft. Läden verschwinden zuhauf, man ist scheinbar hilflos, neue Ideen sucht man vergeblich." Er sieht vor allem ein Problem in der "Spar-Kultur", die in den vergangenen Jahren gewachsen sei. Viele wollen kein Geld mehr ausgeben, greifen zu Billig-Produkten, statt das Geld in langlebige und hochwertige Erzeugnisse zu investieren. Jahn weiter: "Ein Zuwachs von günstigen Anbietern in Magdeburg, mit ihren großen Filialen, ist vor allem aber auch ästhetisch schlecht für das Stadtbild." Sein Fazit: Handwerklich hohe Qualität und eine persönliche Beratung wird schlicht und erfreigend nur noch von wenigen geschätzt.

Ähnlich gesehen wird es einige Straßen weiter. Eine Mitarbeiterin eines Matratzengeschäfts - sie möchte gerne anonym bleiben - erzählt: "Die meisten Kunden, die zu uns kommen, suchen eine intensive Beratung. Diese können wir gewährleisten, ein Discounter kann dies nicht." Auch sie blickt der Eröffnung des Möbel-Riesen entspannt entgegen: "Als vor einigen Jahren der IKEA-Markt in Magdeburg eröffnete, haben wir das damals kritisch beobachtet. Wir haben die Eröffnung in den ersten vier Wochen auch finanziell gemerkt." Später jedoch, erläutert sie, seien einige unzufriedene Kunden des schwedischen Möbelhauses in ihre Filiale gekommen und hätten in ihrem Geschäft Matratzen gekauft.

Enttäuscht über Kritik

Ein Blick in das nordrhein-westfälische Städtchen Bergkamen, wo Poco einen seiner zwei deutschen Sitze hat. 1972 gegründet, entwickelte sich Poco zu einem der großen Fische im deutschen Einrichtungsmarkt-Teich (Umsatz 2018: 1,6 Milliarden Euro). Wir fragten bei Poco-Sprecher Thomas Horschler nach. Dieser reagierte enttäuscht über die geäußerte Kritik von IG Innenstadt und Bürger für Stadtfeld: “Wir von Poco engagieren uns seit Jahren in vielen Gewerbevereinen, arbeiten stets auf und mit dem Standort zusammen. Umso enttäuschter waren wir, als wir erfuhren, dass der Bau unserer Filiale auf so viel Kritik stößt.” Warum dieser Standort gewählt wurde? “Eine Filiale mit insgesamt 6.000 bis 6.500 Quadratmeter, inklusive Lager, lässt sich schlecht in einer Innenstadt realisieren”.

Ob man nun die Lage am Westring und in unmittelbarer Nähe zu Schlachthof, Innenstadt und Stadtfeld als “Innenstadt” betrachtet, oder wie der Poco-Sprecher als eben genau das nicht, lässt sich streiten. Zumal es bereits einen innenstadtnahen Poco-Markt in Magdeburg-Neustadt gibt. Eine Beruhigung der Situation scheint aktuell schwer vorstellbar. Laut Horschler suche Poco derweil nach Lösungen, um die angespannte Situation zu verbessern.

Lösungen

Monieren über fehlende Großkonzerne in der City, die ihre überteuerten und unter widrigen Bedingungen produzierten Kleidungsstücke in Magdeburg feilbieten; zum Shoppen suboptimal gesetzte Baustellen, die das Einkaufserlebnis trüben; eine Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, die so kaum als jene bezeichnet werden kann. Und als Krönung des Ganzen, schraubt sich vermutlich bald schon ein überdimensionierter, einer Lagerhalle nicht unähnlicher, Klotz in den Stadtfelder Himmel.

Blickt man auf die Zahlen Gewerbetreibender An-, bzw. Abmeldungen in Magdeburg, zeigt sich ein deutliches Bild - eines, das wenig Hoffnung macht. Lösungsvorschläge der IG Innenstadt sind unter anderem ein “starkes Entgegenkommen der Vermieter bei Netto-Kaltmieten” oder eine “nachhaltige Unterstützung im Marketing und deren professionellen Umsetzung durch zum Beispiel der MMKT.

Erstes soll laut der IG Innenstadt in der City geschehen, wo vornehmlich die Wobau Immobilien anbietet. Zitat: “[...] das hätten die Stadträte über ihre städtische Wobau auch selbst in der Hand, müssten ‘nur’ der Wobau weniger Gewinne entziehen”. Ein Vorschlag, der die Verantwortlichen im Rathaus nicht zwingend zu freudigen Luftsprüngen ermuntern wird.

Am Ende jedoch steht und fällt alles mit dem Verhalten des Endkonsumenten. Werden wir künftig weiter bequem online bestellen (Jahresumsatz Amazon: 281 Milliarden Euro) und nicht vor unserer Tür? Es bleibt uns überlassen, jeder Euro zählt ähnlich einer Stimme. Für den Erhalt des gemütlichen Buchladens um die Ecke, oder gegen ihn. Denn, stirbt der Handel in unserer Stadt, stirbt mit ihm ein wichtiges Stück Kultur.

Jut, fertig für heute. Ich gehe dann mal shoppen.