Kommentar: Treffer, versenkt

Warum ein 12-jähriger Magdeburger mit seinem Brief an den Stadtrat ins Schwarze trifft.

Amon (links mit Ball) und sein Freund Oskar wünschen sich einen Bolzplatz im Stadtteil. Diese freie Fläche in Magdeburg Cracau könnte ein geeigneter Ort für die Anlage ihrer Träume sein. Das hat Amon dem Stadtrat geschrieben.

Magdeburg - Kinder und Jugendliche in Magdeburg-Cracau leben im Epizentrum des Spitzensports. Die Arenen der Hand- und Fußballer sowie weitere Sportanlagen – von Ruderern und Kanuten, von Leichtathleten, der Sportschulen und des BSV 79 – vor der Nase, steigern ihre Sportbegeisterung, die beim Spiel nach Schulschluss oder in den Ferien aber schnell an Grenzen stößt, wo sich Anwohner gestört fühlen.