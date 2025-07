In Magdeburg-Pechau wurde eine der „Street Buddy“-Figuren mutwillig beschädigt. Unbekannte trennten der grünen Warnfigur den Kopf ab und warfen ihn achtlos hinter eine Mauer.

Kommentar zu beschädigten Anti-Raser-Figuren in Magdeburg: Zerstört, was schützen soll

Romy Bergmann ist Redakteurin bei der Volksstimme in Magdeburg.

Magdeburg. - Vandalismus ist kein neues Phänomen. In Städten wie auf dem Land werden Dinge beschädigt, beschmiert, gestohlen. Manchmal aus Langeweile, manchmal aus Frust, manchmal einfach nur, weil man es kann. Was in Pechau mit einer der „Street Buddy“-Figuren passiert ist, ging über bloßen Unfug hinaus.