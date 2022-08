Kommentar zu freien Stellen und Arbeitslosigkeit im Raum Magdeburg: Ein bunter Strauß guter Gründe

In Magdeburg und Umgebung gibt es viele freie Stellen. Es gibt aber auch viele Arbeitslose - oft sogar in den gleichen Wirtschaftsbereichen. Dazu ein Kommentar.

Jeden Monat ermittelt die Agentru für Arbeit die Zahlen zum Arbeitsmarkt für Magdeburg und alle anderen Regionen in Deutschland.

Hohe Zahlen von freien Stellen sind ein Indiz für die Not in den Betrieben, geeignete Mitarbeiter zu finden. Das ist ein Thema, das die Wirtschaft seit einigen Jahren auch im Raum Magdeburg umtreibt. Dass dabei in den gleichen Wirtschaftsbereichen unzählige Menschen arbeitslos sind, mag auf den ersten Blick verwundern.