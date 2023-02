Ein Stromausfall in Magdeburg-Rothensee legte am 8. Februar auch das mobile Internet lahm. Eine Aufgabe für die Zukunft.

Magdeburg - Schnell per Handy Rettungsdienste alarmieren, Verwandte benachrichtigen oder selbst um Hilfe bitten, all das war in Rothensee durch den Stromausfall zumindest per Internet nicht möglich. Denn auch das mobile Netzwerk war durch den Stromausfall gekappt worden.