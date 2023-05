Die Landeshauptstadt hat ein Zelt zur Notunterbringung von Flüchtlingen errichten lassen. Das ist ein Hilferuf mehr, der in Berlin Gehör finden muss.

Kommentar zum Flüchtlingszelt in Magdeburg: Hilferuf

Foto: vs

Magdeburg - Das vorweg: Menschen in Kriegs- und Krisengebieten brauchen Hilfe und – sind sie auf der Flucht – im Ernstfall ein neues Dach überm Kopf in unserer Mitte. Magdeburg hat in den vergangenen Jahren große Anstrengungen bei Unterbringung und Versorgung Tausender Neubürger auf der Flucht unternommen und zuletzt mit der Aufnahme von fast 4700 Ukrainern seine Pflicht laut Verteilungsschlüssel mehr als doppelt erfüllt.