Kommentar zum neuen Feuerwehrhaus in Rothensee: Sinnvolle Rettungswache

Bauen in Magdeburg

Foto: vs

Magdeburg - Die wichtigste Botschaft für die Freiwillige Feuerwehr in Magdeburg-Rothensee: Ihr neues Gebäude kommt. Bis 2028 soll der Neubau an der Windmühlenstraße stehen, sagt Ronni Krug, zuständiger Beigeordneter für Personal, Service und Ordnung in der Magdeburger Stadtverwaltung.