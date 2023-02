In Magdeburg steht eine Aufstellung zu Kosten für die Fahrrad-Infrastruktur in der Kritik. Es geht um den Anteil für Brücken und andere Projekte, von denen auch andere profitieren.

Magdeburg - An einigen Stellen dürfte es einfach sein, festzustellen, wie viel in den Radverkehr investiert wird: Wenn zum Beispiel ein Radweg an einer Straße gebaut wird. Zumindest scheint das so.