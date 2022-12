kommunikation Kommentar zur Baustelle am Magdeburger Holzweg: Aus Fehlern lernen

Die Baustelle am Magdeburger Holzweg wird voraussichtlich am 23. Dezember fertig und geht in eine Winterpause. Nachdem die Vollsperrung für viel Unverständnis sorgte, sollten SWM und Stadt bei dem nächsten Bauabschnitt nicht die gleichen Fehler machen.