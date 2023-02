Die Stadt Magdeburg möchte mehr Grün an Fassaden ermöglichen, indem Pflanzungen am Rand von Gehwegen erlaubt werden. Dazu ein Kommentar.

Kommentar zur Begrünung von Fassaden in Magdeburg: Wachsende Hoffnungen

Grün gilt als Farbe der Hoffnung. Aber vielleicht ist der Schritt Magdeburgs, an mehr Wänden grüne Kletterpflanzen in die Höhe wachsen zu lassen, ja auch mehr als das. Und zwar in zweierlei Hinsicht.