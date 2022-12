Kommentar zur Frage, was aus Karstadt Magdeburg werden könnte: Zweite Wahl

Auch in Magdeburg ist die Zukunft des Karstadt-Warenhauses nicht sicher. Diskutiert werden Alternativen. Dazu ein Kommentar in der Magdeburger Volksstimme.

In Magdeburg ist die Innenstadt im Wandel: In den vergangenen Jahren ist der Anteil an gastronomischen Angeboten gewachsen. Viele Menschen freuen sich über die größere Auswahl.