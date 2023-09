Wie kann die Magdeburger City attraktiver werden? Bei der Debatte im Stadtrat zeigen sich unterschiedliche Herangehensweisen. Doch es geht mehr als um ein paar Schilder, so ein Kommentar in der Volksstimme.

Kommentar zur Idee für weitere verkehrsberuhigte Zone in Magdeburger City: Dröger Kübel

Foto: vs

Magdeburg - In Magdeburg wird eine weitere verkehrsberuhigte Zone diskutiert. Doch reicht es, den Autoverkehr zu verdrängen?

Klar: Eine Straße, die aus zwei Meter breiten Bürgersteigen zwei Reihen parkender Autos und einer Fahrspur besteht entfaltet keinen Charme. Hier hält man sich nicht gern auf, hier möchte man nicht verweilen. Die Hoffnung liegt darauf, durch weniger Autos mehr Leben auf die Straße in der Nähe des Hasselbachplatzes zu bringen.

Doch wird sich mit der Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone alles zum Guten wenden? Wohl kaum. Zumindest wird sich das quietschfidele Leben am Bordstein kaum als zwangsläufige Folge von einem Mehr an Freiraum und einem Weniger an Autos einstellen: Ein Blumenkübel allein kann nämlich auch ganz schön dröge sein.

Vielmehr sind Ideen gefragt. Nicht zuletzt ist es hier eine Frage der Hauseigner: Welche Angebote, die vom Erdgeschoss aus auf die Straße ausstrahlen können, finden bei ihnen Raum zur Entfaltung? Gastronomie und Kreativwirtschaft wären da zu begrüßen, während ein weiteres Lager mit Boxen für Privathaushalte oder Ähnliches eher kontraproduktiv wäre.