Intensive Debatte im Stadtrat Konkurrenz zum Magdeburger Zoo? Bauernhof-Pläne für Elbauenpark sorgen für Zoff
Ein geplanter Bauernhof im Elbauenpark sorgt im Magdeburger Stadtrat für Unruhe. Kritiker warnen vor doppelten Strukturen – und einem Konflikt, den sich die Stadt nicht leisten könne.
02.02.2026, 06:00
Magdeburg. - Der Elbauenpark mit seinen jährlich rund 460.000 Besuchern ist ein Anziehungspunkt in Magdeburg. Damit er es bleibt, soll er sich weiterentwickeln. Doch in welche Richtung es gehen sollte, darüber gab es im Stadtrat kontroverse Auffassungen.