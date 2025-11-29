Über 30 km/h zu schnell Kontrollen in Magdeburg: Aktion gegen Raser zeigt Erfolg
Eltern und Grundschüler fürchten die Gernröder Straße in Magdeburg-Ottersleben. Zu oft fahren die Autos schnell. Bunte Schilder der Kinder sollten darauf aufmerksam machen - mit Erfolg. Die Stadt hat nun Konsequenzen gezogen.
29.11.2025, 08:30
Magdeburg. - Mit zahlreichen Schildern hat im Herbst 2025 eine dritte Klasse der Grundschule Ottersleben auf das geltende Tempolimit von 30 km/h auf der Gernröder Straße in Magdeburg-Ottersleben aufmerksam gemacht. Nun folgten tatsächlich Kontrollen und Konsequenzen.