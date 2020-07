Zur Einweihung des Magdeburger Stadtwachenbüros an der Halberstädter Straße wurden auch die zwei zusätzlich angeschafften Elektroräder für die E-Bike-Staffel vorgestellt. Foto: Ivar Lüthe

Das Magdeburger Ordnungsamt hat aufgerüstet und die 2019 eingeführte E-Bike-Staffel technisch wie personell verdoppelt.

Magdeburg l Mit der Eröffnung des Büros der Stadtwache an der Halberstädter Straße am 24. Juli 2020 konnte Ordnungsbeigeordneter Holger Platz mit einer weiteren Neuerung aufwarten: Das Ordnungsamt hat zwei zusätzliche Elektrofahrräder für die E-Bike-Staffel des Amtes angeschafft. Außerdem wurde zusätzliche Ausrüstung für fünf weitere Mitarbeiter besorgt. Somit wurde die Staffel nun sowohl personell als auch technisch verdoppelt.

Im Mai 2019 hatte die Stadtverwaltung die E-Bike-Staffel ins Leben gerufen, um die Lücke zwischen den Kontrollen zu Fuß und per Auto zu schließen. Gestartet war die Staffel mit zwei Elektrorädern sowie fünf Mitarbeitern, die sich freiwillig dafür gemeldet hatten. Die Staffel befasst sich unter anderem mit den Schwerpunktaufgaben "Fahrrad und Radwege" sowie "Elektromobilität".

Kontrollen sollen intensiviert werden

Mit der Verstärkung der Staffel will die Stadt der aktuellen Entwicklung Rechnung tragen: „Der Radverkehr nimmt deutlich zu“, so Holger Platz. Entsprechend sollen die Kontrollen von Radwegen und in Grünanlagen der Stadt weiter intensiviert werden.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Magdeburg hofft auf mehr Präsenz der Staffel. „Die Aufstockung ist eine tolle Sache. Allerdings ist die Anschaffung nur die eine Seite, die andere ist, wie oft die Staffel auch eingesetzt wird. Wir hoffen, dass die Staffel dann auch öfter zu sehen sein wird“, so Jürgen Canehl, stellvertretender Vorsitzender des ADFC Magdeburg, auf Nachfrage. Lieferfahrzeuge oder Falschparker auf Radwegen würden die Sicherheit der Radfahrer gefährden. Ansonsten setze der ADFC auch auf eine Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer in der Stadt. Die E-Bike-Staffel ist in der neuen Stadtwache integriert.