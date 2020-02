In Magdeburg können Kunden von Sparkasse und Volksbank bald dieselben Automaten in einer gemeinsamen SB-Filiale nutzen. Symbolbild: Martin Rieß

Novum in Sachsen-Anhalt: In Magdeburg-Buckau wollen Sparkasse und Volksbank eine gemeinsame Selbstbedienungs-Filiale eröffnen.

Magdeburg l Mitte März 2020 ist es soweit: Dann wollen die Stadtsparkasse Magdeburg und die Volksbank Magdeburg in der Schönebecker Straße 45 einen gemeinsamen SB-Service eröffnen. Kunden beider Geldinstitute können dann an den Automaten ihre Geldgeschäfte erledigen. Das teilte die Sparkasse am Donnerstag mit.

Bislang betrieb die Sparkasse die Räume allein, jetzt teilen sich beide Insititute die SB-Filiale. Diese Kooperation sei ein Novum in Sachsen-Anhalt, erklärte ein Sparkassen-Sprecher.

Kunden erkennen den Bereich ihrer jeweiligen Bank an der unterschiedlichen Farbgestaltung: Sparkasse in rot, Volksbank in blau-orange. Allerdings ist es egal, welche Technik die Kunden nutzen, den die Automaten sind für beide kostenfrei. "Das gilt allerdings nur in dieser SB-Filiale", so Sparkasse-Sprecher Mathias Geraldy auf Volksstimme-Nachfrage.