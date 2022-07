"Mensch, Magdeburg" - jetzt kostenlosen Newsletter bestellen und Konzert-Tickets gewinnen

Magdeburg - Mensch, Magdeburg – bei dir ist was los. Du bist eine Stadt im Wandel. Eine Stadt im Wachstum. Intel kommt. Häuser werden gebaut. Straßen und Schulen entstehen. Cafés und Restaurants eröffnen.

Magdeburg, du bist Heimat für Tausende Menschen – für uns. Hier fahren wir „mits Rad nach Stadt“, leben an der Elbe, begrüßen Touristen aus aller Welt. Hier pulsiert das Leben – und wir alle sind mittendrin.

Jetzt bloß nichts verpassen. Morgens schon wissen, was der Tag bringt – der neue kostenlose Volksstimme-Newsletter „Mensch, Magdeburg“ macht’s möglich. Ab 1. August präsentieren wir täglich montags bis freitags ab 8 Uhr und sonnabends ab 11 Uhr eine Auswahl unserer wichtigsten Beiträge, erzählen von den kleinen Geschichten hinter den großen Storys, informieren über bevorstehende Termine und Veranstaltungen.

Tickets für Konzert von Johannes Oerding in Magdeburg gewinnen

Und das Beste: Regelmäßig verlosen wir – exklusiv nur für Abonnenten des Newsletters – Tickets für Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen.

In unserem ersten Newsletter gibt es zwei Karten für das Johannes-Oerding-Konzert am 24. September in Magdeburg zu gewinnen. Alles was Sie dafür tun müssen, ist den Newsletter abonnieren und per E-Mail folgenden Satz vervollständigen. Mensch, Magdeburg, du bist für mich ...

Johannes Oerding kommt am 24. September 2022 nach Magdeburg. Foto: Christian Charisius/dpa

Schreiben Sie uns, was Sie an Magdeburg lieben und mit der Elbestadt verbinden – egal, ob Sie hier noch leben oder woanders ein neues Zuhause gefunden haben. Schicken Sie Ihre Liebeserklärung an unser Magdeburg an [email protected]. Stichwort: Mein Magdeburg. Einsendeschluss ist am Freitag, 29. Juli, 15 Uhr.

Den Gewinner und seine Liebeserklärung veröffentlichen wir am 1. August in unserem Newsletter. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen zu nennen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hier können Sie sich für den kostenlosen Newsletter einfach anmelden.