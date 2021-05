Krach bei den Magdeburger Christdemokraten

Magdeburg - Michael Hoffmann ist wieder auf Facebook aktiv. Im Januar 2021 hatte der Magdeburger CDU-Stadtrat mit derben Beschimpfungen der Bundesregierung landesweit für Schlagzeilen gesorgt. In der Folge musste er seinen Platz als Ratschef räumen. Jetzt fordert Hoffmann den CDU-Fraktionschef Wigbert Schwenke zum Rücktritt auf.

Frust am Geburtstag

„Ich danke der Landesregierung, dass ich weder meinen 60. Geburtstag am 5. Februar, noch andere Familienfeiern, auch keine christlichen Feiern und ohne Reglementierung seit 14 Monaten Gottesdienste und auch keine Nachfeier meines Geburtstages im Juli veranstalten darf. Das ist alles sehr erbaulich.“ So leitet Michael Hoffmann am Freitag vor Pfingsten eine Erklärung auf seiner Facebook-Seite ein. Er ist Gegner der Corona-Politik. Bereits im Januar hatte er dafür das „Zentralkomitee Merkel“ angeprangert und für diese und andere Ausfälle nach Rücktrittsforderungen von Grünen, Linken und SPD sowie massiver Kritik aus den eigenen Reihen seinen Hut als Ratsvorsitzender nehmen müssen. Nun legt er nach: „Ich sollte über eine inquisitorische politische Hexenjagd entsorgt werden. Den linken CDU-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg fordere ich hiermit zum sofortigen Rücktritt auf. “

Bereits Tage zuvor hatte Hoffmann via Facebook rhetorisch die Kanzlerin angefragt: „Was nun Frau M.? Gegen mich fand eine politische Hexenjagd statt, die sogar vom links orientierten CDU-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat mitgetragen wurde. Sein Rücktritt ist nahe.“

Empörung im Ortsverband

Hoffmanns Online-Veröffentlichungen sorgen einmal mehr für ein Beben im CDU-Kreisverband. Der Ortsverband Olvenstedt reagiert prompt und erklärt, dass sich Hoffmann mit „diskriminierenden und verächtlichen Äußerungen bewusst außerhalb des Wertegerüstes der CDU positioniert hat“. Da es sich um einen fortgesetzten und erheblichen Dissens handele, „sollten wir unsere weitere Zusammenarbeit mit Michael Hoffmann überdenken.“

Der attackierte CDU-Ratsfraktionschef Wigbert Schwenke hat auf Nachfrage kein Wort mehr für Hoffmann übrig. Schon vielfach hatte Schwenke – intern wie öffentlich – Hoffmanns spontane Äußerungen im Internet gerügt, vor allem deren Stil. Bereits in alten Einträgen bezichtigte der erklärte Merz-Anhänger rot-rot-grünen Bündnissen des „Hochverrats an der deutschen Einheit“ und wünschte sie „vor ein politisches Gericht“. Die Jugendverbände von SPD und Linke machten bereits 2019 gegen die Wahl Hoffmanns zum Ratsvorsitzenden mobil und nannten ihn auf Basis vormaliger Facebookbeiträge „offen rassistisch und homophob“. Schwenke sagte gestern nur noch entnervt: „Ich sehe keinen Grund, diese Äußerungen weiter zu kommentieren.“ Das Tischtuch zwischen Hoffmann und ihm ist zerschnitten. Auf Gesprächsangebote seinerseits habe Hoffmann nicht reagiert, so Schwenke.

Schweigeabkommen bis nach der Wahl

Gesucht und gefunden hat über Pfingsten Tobias Krull das Gespräch. Der CDU-Landtagsabgeordnete hat Vorerfahrung als Geschäftsführer der Ratsfraktion und führt den Magdeburger CDU-Kreisverband an. „Nicht hilfreich“ nennt Krull Hoffmanns Online-Botschaften und lässt durchblicken, dass er sich ihm selbst gegenüber nicht so höflich ausgedrückt habe. Eine Aussprache im Kreisvorstand ist angesetzt, „denn das bewegt die Mitglieder so, dass wir nicht einfach dazu schweigen können“. Ausschlussszenarien, wie sie sich der Olvenstedter Ortsverband und einzelne weitere Mitglieder wünschen, will Krull nicht ad hoc das Wort reden. „Das ist die Meinung eines Ortsverbands und keine offizielle Verlautbarung des Kreisverbands. Es ist zu diskutieren.“

Hoffmann selbst hat die eingangs zitierten Online-Einträge samt Rücktrittsforderung an den Fraktionschef gelöscht, bestreitet aber nicht deren Urheberschaft. „Das sollte eigentlich eine nicht-öffentliche Aufarbeitung werden“, sagt Hoffmann, räumt ein Versehen, aber auch andauernden Ärger über den Entzug von Freiheitsrechten in der Pandemie und ein Zerwürfnis mit dem eigenen Fraktionschef ein. Er wolle nun, so sei es vereinbart, bis zur Landtagswahl am 6. Juni zur Sache schweigen. „Aber am 7. Juni ist Fraktionssitzung. Da werde ich Fragen stellen“, kündigt Hoffmann die weitere Austragung des Streits an. Dem von Parteifreunden geäußerten Verdacht, er liebäugele mit einem Wechsel zur AfD, widerspricht Hoffmann energisch. „Eher trainiere ich von der Politik ab.“

Hoffmann war ab 1990 für die SPD in Stadtverordnetenversammlung und Landtag aktiv und wechselte 2002 im Zorn über die von links tolerierte Höppner-Regierung („Magdeburger Modell“) zur CDU.