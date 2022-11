Krach um Kosten für neue Straßenbahntrasse in Magdeburg

Der neue Straßenbahnhalt am Magdeburger Hermann-Bruse-Platz – so soll er einmal aussehen. Tatsächlich hakt es enorm beim Ausbau der neuen Trasse durch das Neustädter Feld. Schon 2017 gestartet dauert er an und verursacht enorme Mehrkosten.

Quelle: MVB/Visualisierung; Ingenieurbüro Vössing