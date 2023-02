Uniklinikum & Städtisches Krankenhaus Klinik-Chefs in Magdeburg sind offen für mehr als nur eine Kooperation

Uniklinik und Städtisches Klinikum Magdeburg – zwei Schwergewichte der Kliniklandschaft in Sachsen-Anhalt – gehen ab sofort einen gemeinsamen Weg. Was beide Häuser miteinander planen und was sich für die Mitarbeiter und Patienten damit ändert.