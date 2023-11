In den nächsten Jahren stehen durch die Richtlinien zur Klimaneutralität der EU verstärkte Sanierungsmaßnahmen an. Dies kann neue Erkrankungen und Todesfälle beim Kontakt mit Asbestbaustoffen hervorrufen.

Magdeburg - 1993 wurde Asbest in Deutschland und 2005 in der EU verboten, da die Mineralfaser krebserregend ist. Bis 2033 sollen laut EU-Rat allerdings circa 35 Millionen Gebäude in der EU saniert werden. Man will die Energieeffizienzklasse "D" erreichen. Da in vielen Objekten zuvor Millionen Tonnen Asbest verbaut wurden, birgt dies bei Sanierungen neue Gefahren für Mensch und Umwelt.